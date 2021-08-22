перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывшая президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить с собой в тюрьме 12:33
В России начали разрабатывать новый «самолет Судного дня». Он должен сменить Ил-80 12:30
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7»
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7» 11:53
В России выявили 20 564 новых случая COVID-19 11:25
Число задержанных на акции журналистов в поддержку СМИ-иноагентов увеличилось до 12 человек Обновлено в 10:36
Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». Ее очень ждет Джейсон Момоа 9:23
OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации 8:35
Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам». Так он назвал непривитых студентов Вчера в 19:15
Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня
Вчера в 18:30 дайджест
Всех заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, поймали Вчера в 17:32
Mika Baumeister/Unsplash Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования
Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования Вчера в 17:10
Россиянин доплыл до Японии и запросил политическое убежище Вчера в 16:40
DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц» Вчера в 15:57
Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов Вчера в 15:25
В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет Вчера в 14:07
«Данное сообщение»: как маркировка иноагента стала частью «новой реальности» в рунете Вчера в 14:06
theebillyporter/Instagram Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon
Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon Вчера в 13:19
Центр имени Гамалеи готов приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19 Вчера в 12:31
В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса Вчера в 11:15
На северо-востоке Москвы появится большой скейт-парк Вчера в 10:51
Отключить рекламу

В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:53

В сети опубликовали видео со съемок сцены для «Миссия невыполнима-7». За крушением поезда со стороны наблюдал Том Круз, но сам в этом не участвовал.

Сцену, в которой паровоз срывается с обрыва и падает в неглубокий водоем, сняли в английском графстве Дербишир, неподалеку от деревни Стоуни Миддлтон. Съемочная команда строила декорации несколько месяцев, потом случился локдаун, но на этой неделе съемки возобновились.

Локомотив к обрыву привезли на грузовике и поставили на короткий отрезок специально построенного железнодорожного пути, а потом пустили в пропасть. Момент падения паровоза снимали сразу с двух вертолетов.

Режиссером и соавтором сценария блокбастера вновь стал Кристофер МакКуорри. Партнершей Круза на съемочной площадке выступила Ребекка Фергюсон

Премьеру «Миссия невыполнима-7» перенесли на 27 мая 2022 года из‑за приостановки съемок.

Подробности по теме
Том Круз отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19
Том Круз отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7» за несоблюдение мер по COVID-19
События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Локомотив
Люди
Том Круз
Кристофер Маккуорри
Ребекка Фергюсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить