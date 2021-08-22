В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7»

В сети опубликовали видео со съемок сцены для «Миссия невыполнима-7». За крушением поезда со стороны наблюдал Том Круз, но сам в этом не участвовал.
Сцену, в которой паровоз срывается с обрыва и падает в неглубокий водоем, сняли в английском графстве Дербишир, неподалеку от деревни Стоуни Миддлтон. Съемочная команда строила декорации несколько месяцев, потом случился локдаун, но на этой неделе съемки возобновились.
Локомотив к обрыву привезли на грузовике и поставили на короткий отрезок специально построенного железнодорожного пути, а потом пустили в пропасть. Момент падения паровоза снимали сразу с двух вертолетов.
Режиссером и соавтором сценария блокбастера вновь стал Кристофер МакКуорри. Партнершей Круза на съемочной площадке выступила Ребекка Фергюсон
Премьеру «Миссия невыполнима-7» перенесли на 27 мая 2022 года из‑за приостановки съемок.