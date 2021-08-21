Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня

Минздрав разрешил вакцинировать людей старше 60 лет «Спутником Лайт». Глава ведомства Мурашко отметил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.

Центр имени Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Препарат представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Минюст включил объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» (признан иноагентом) в список иностранных агентов. Создатели успели ликвидировать проект до внесения в реестр.

Глава Союза журналистов в Москве Павел Гусев предположил, что «Дождь» (признан иноагентом) внесли в реестр СМИ-иноагентов в связи с предстоящими выборами. Он отметил, это было «очень неожиданно» для большинства граждан.

С 15 августа Афганистан покинуло 12 тыс. местных жителей и иностранцев. В настоящее время процесс эвакуации идет медленно из‑за риска столкновения с боевиками «Талибана» (запрещен в России).

Семь заключенных психоневрологического диспансера в Бурятии устроили бунт, порезали лицо санитару и сбежали. Вскоре их поймали.

Россиянин приплыл в Японию с Южных Курил и запросил политическое убежище. СМИ пишут, что речь идет о 40-летнем мужчине, увлекающемся японской культурой.

Алексей Венедиктов разыскивает неизвестного хакера, который взломал онлайн-голосование во время тестирования. Ему предлагают вознаграждение в 150 тыс. рублей за кейс с кодом, который он использовал.

На северо-востоке Москвы появится скейт-парк площадью 1600 квадратных метров. Он будет разделен на зоны для новичков и профессионалов.

В самой высокой точке Гренландии зафиксировали дождь впервые за всю историю наблюдений. Он длился семь часов подряд. К дождю привела теплая погода.

У Анджелины Джоли появилась страница в инстаграме. Актриса решила присоединиться к соцсети, чтобы рассказывать истории нуждающихся людей. Первым делом посол доброй воли ООН опубликовала письмо девочки-подростка из Афганистана.

Билли Портер снимет подростковую квир-комедию под рабочим названием «Быть собой». Фильм расскажет о трех старшеклассниках, которые хотят посетить свой первый гей-парад в Нью-Йорке.

DC Films приступил к производству фильма «Черная Канарейка» для HBO Max. Он станет спин-оффом «Хищных птиц», сюжет пока не раскрывается.