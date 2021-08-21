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Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня
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DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц» 15:57
Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов 15:25
В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет 14:07
«Данное сообщение»: как маркировка иноагента стала частью «новой реальности» в рунете 14:06
theebillyporter/Instagram Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon
Билли Портер снимет квир-комедию о подростках для Amazon 13:19
Центр имени Гамалеи готов приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19 12:31
В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса 11:15
На северо-востоке Москвы появится большой скейт-парк 10:51
СМИ: около 12 тыс. человек покинули Афганистан с 15 августа 10:20
Ryunosuke Kikuno/Unsplash Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады в Токио, заразились коронавирусом
Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады в Токио, заразились коронавирусом 9:22
Глава Союза журналистов предположил, что признание «Дождя» иноагентом случилось из‑за выборов 8:41
В самой высокой точке Гренландии прошел дождь. Впервые за всю историю наблюдений 2:21
Татьяна Голикова призвала беременных делать прививки от коронавируса 1:40
Анджелина Джоли завела инстаграм. И опубликовала в нем письмо афганской девочки 0:55
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится 28 сентября Вчера в 23:57
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Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:30

Минздрав разрешил вакцинировать людей старше 60 лет «Спутником Лайт». Глава ведомства Мурашко отметил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.

Центр имени Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Препарат представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Минюст включил объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» (признан иноагентом) в список иностранных агентов. Создатели успели ликвидировать проект до внесения в реестр.

Глава Союза журналистов в Москве Павел Гусев предположил, что «Дождь» (признан иноагентом) внесли в реестр СМИ-иноагентов в связи с предстоящими выборами. Он отметил, это было «очень неожиданно» для большинства граждан.

С 15 августа Афганистан покинуло 12 тыс. местных жителей и иностранцев. В настоящее время процесс эвакуации идет медленно из‑за риска столкновения с боевиками «Талибана» (запрещен в России).

Семь заключенных психоневрологического диспансера в Бурятии устроили бунт, порезали лицо санитару и сбежали. Вскоре их поймали.

Россиянин приплыл в Японию с Южных Курил и запросил политическое убежище. СМИ пишут, что речь идет о 40-летнем мужчине, увлекающемся японской культурой.

Алексей Венедиктов разыскивает неизвестного хакера, который взломал онлайн-голосование во время тестирования. Ему предлагают вознаграждение в 150 тыс. рублей за кейс с кодом, который он использовал.

На северо-востоке Москвы появится скейт-парк площадью 1600 квадратных метров. Он будет разделен на зоны для новичков и профессионалов.

В самой высокой точке Гренландии зафиксировали дождь впервые за всю историю наблюдений. Он длился семь часов подряд. К дождю привела теплая погода.

У Анджелины Джоли появилась страница в инстаграме. Актриса решила присоединиться к соцсети, чтобы рассказывать истории нуждающихся людей. Первым делом посол доброй воли ООН опубликовала письмо девочки-подростка из Афганистана.

Билли Портер снимет подростковую квир-комедию под рабочим названием «Быть собой». Фильм расскажет о трех старшеклассниках, которые хотят посетить свой первый гей-парад в Нью-Йорке.

DC Films приступил к производству фильма «Черная Канарейка» для HBO Max. Он станет спин-оффом «Хищных птиц», сюжет пока не раскрывается.

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