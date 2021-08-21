Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве разыскивает неизвестного хакера, которому во время тестирования электронного голосования удалось его взломать. Об этом сообщается на сайте штаба.

Хакер смог отказаться от одного из двух бюллетеней, которые предлагали всем участника теста. Таким образом он указал на недостатки в системе и на необходимость ее усовершенствования. Установить его личность самостоятельно не получится, потому что мероприятие было анонимным.

«То есть по аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным», — сказано на сайте.

Теперь руководство штаба надеется получить от него кейс с кодом, который он использовал при взломе, за вознаграждение в 150 тыс. рублей.

Ранее руководитель организации Алексей Венедиктов распределил миллион рублей из призового фонда для хакеров-участников тестового голосования. Предполагалось, что вознаграждение получат те, кто сможет взломать систему и оказать влияние на результаты тестового голосования. Однако никому не удалось этого сделать, поэтому приз распределили между участниками, которые указали на необходимость доработки и членами технической группы.