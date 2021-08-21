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Россиянин доплыл до Японии и запросил политическое убежище

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:40

Гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии (примерно 20 километров) и попросил политическое убежище, передает японское агентство Kyodo. Местная полиция пока не сообщила об инциденте в российское генконсульство, пишет РИА «Новости».

«Полиция утверждает, что никого не задерживала, а делом занимается иммиграционная служба», — сказал «Новостям» генконсул в Саппоро Сергей Марин. В российском посольстве в Японии заявили, что работают «в тесном контакте с японскими компетентными органами» после сообщений о бежавшем россиянине.

Kyodo пишет, что в данный момент иммиграционное бюро решает о дальнейших действиях: выдать россиянину разрешение на пребывание в стране или депортировать его на родину.

Источник в администрации Южно-Курильского городского округа рассказал «Интерфаксу» описали мужчину как «замкнутого человека, немногословного», которому около 40 лет. Его искали в селе с 17 августа, а в квартире нашли японские плакаты — «он культуру Японии любил».

«Он раньше жил на Урале. По интернету получил „дальгектар“ на острове Кунашир в районе села Головнино и три года назад приехал к нам. Жил в селе Дубовое, в заброшенном доме. Работал на подработках „там-сям“ — ящики носил в магазинах, где‑то на тракторе подрабатывал», — рассказал собеседник агентства.

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