DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц»

Сама актриса официально подтвердила участие в проекте в твиттере.

Роль супергероини исполнит Джерни Смоллетт из «Страны Лавкрафта», а сценарий напишет ее коллега по сериалу Миша Грин . Продюсером выступит Сью Кролл («Хищные птицы», «Сиротский Бруклин»).

Кинолента станет спин-оффом «Хищных птиц», в котором появлялись известные персонажи Харли Квинн, Охотница и Кассандра Кейн. Детали сюжета пока не раскрываются.

Warner Bros. и DC Films приступили к производству фильма «Черная канарейка» для HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, но когда это случится, пока также неизвестно.

Помимо «Хищных птиц» и «Стран Лавкрафта» Смоллетт снималась в «Настоящей крови» и «Огнях ночной пятницы».