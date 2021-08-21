Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов

Министерство юстиции внесло общественную организацию «Четвертый сектор»*, объединяющую журналистов-фрилансеров, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в России функцию иностранного агента. Об этом сообщила соосновательница объединения Анастасия Сечина.

Из записи в реестре следует, что целью «Четвертого сектора» было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Сечина заявила, что не знает, из‑за какого материала проект внесли в список НКО-иноагентов. «Четвертый сектор» ликвидировали еще до окончания проверки Минюстом. Вместо него журналисты создали объединение «Артель».

Бывшая руководитель «Четвертого сектора» Сечина отметила, что организации «по-прежнему грозит серьезный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр иноагентов».

15 июля Минюст внес Институт права и публичной политики* (ИППП) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

* «Четвертый сектор» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

* Институт права и публичной политики включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.