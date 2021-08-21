В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет

Минздрав России разрешил использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей старше 60 лет от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По его словам, «Спутник Лайт» преимущественно применяют для ревакцинации, в том числе и для людей пожилого возраста, которые ранее уже получили прививку или переболели.

Мурашко отметил, что доля пожилых среди умерших от коронавируса составляет около 85%.

«Мы вчера были в „красной зоне“ и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии [в том числе] лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено», — сказал он.

Министр также добавил, что сейчас во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

В начале августа Институт экспериментальной медицины в Петербурге начал тестировать съедобную вакцину со вкусом ряженки. Исследователи отмечают, что препарат подойдет для детей и пожилых.

С начала пандемии в России выявили 6 726 523 случаев коронавируса. За все время умерло 6 004 052 человека, а выздоровело — 175 282.