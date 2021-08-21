Центр имени Гамалеи готов приступить к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

Ученые центра имени Гамалеи завершили доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса и готовы приступить к следующему этапу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — сказал он.

По словам Гинцбурга, назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Центр получил патент на препарат еще в апреле этого года. Директор Гамалеи пояснял, что назальная вакцина имеет особые преимущества перед другими препаратами от коронавируса. Например, после нее отсутствует головная боль и повышение температуры.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В августе стало известно, что Институт экспериментальной медицины в Петербурге начал тестировать съедобную вакцину со вкусом ряженки. Она представлена в виде капсулированной таблетки, внутри которой находится модифицированный прибиотик. Исследователи отмечают, что она подойдет для детей и пожилых людей.