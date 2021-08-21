В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 000 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8 заражений больше, чем вчера.

Больше всего заражений в Москве — 1852. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская Нижегородская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.