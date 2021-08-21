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В России выявили 21 000 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:15

В России за последние сутки выявили 21 000 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8 заражений больше, чем вчера.

Больше всего заражений в Москве — 1852. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская Нижегородская, Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 726 523. За последние сутки выздоровели 20 647 человек, за все время — 6 004 052. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 175 282.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 209,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (37 млн), на втором — Индия (32,3 млн), на третьем — Бразилия (20,4 млн).

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