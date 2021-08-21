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Более 100 человек, задействованных в проведении Паралимпиады в Токио, заразились коронавирусом

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:22

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио зафиксировали 101 случай заражения коронавирусом среди людей, задействованных в организации мероприятия. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.

Руководство Игр ведет статистику заражений с 12 августа. С того времени больше всего заболевших — 67 человек — среди работников, нанятых для проведения Паралимпиады. Коронавирус также выявили у восьми сотрудников медиа и у двух спортсменов.

Игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября без зрителей. В заявлении подчеркивается, что это связано с эпидемиологической ситуацией в городе.

Летняя Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место заняли американцы со счетом 33, 32 и 18, за ними — Япония (27, 14 и 17) и Великобритания (22, 21 и 22).

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