Глава Союза журналистов предположил, что признание «Дождя» иноагентом случилось из‑за выборов

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте по правам человека обсуждает признание «Дождя»* иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Союза журналистов в столице Павла Гусева.

По его словам, решение Минюста «очень неожиданное» для большинства граждан, и, скорее всего, оно связано с предстоящими выборами.

«Моя личная позиция — что власть очень перестраховывается перед выборами. Может быть, имело бы смысл в каких‑то других сферах пропаганды работать шире, а не действовать методом запрета», — отметил Гусев.

Он рассказал, что пока комиссия Совета по правам человека обсуждает, что делать, но пока единого решения нет, «есть удивление, недоумение».

20 августа Минюст внес телеканал «Дождь» в список СМИ-иноагентов. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что «Дождь» «неоднократно попадал в поле зрение комиссии», а материалы поступали «от различных организаций и граждан».

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.