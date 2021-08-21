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Анджелина Джоли завела инстаграм. И опубликовала в нем письмо афганской девочки

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:55

Американская актриса Анджелина Джоли завела страницу в социальной сети Instagram. Свой первый пост она посвятила положению жителей Афганистана, власть в котором недавно захватило радикальное движение «Талибан»*.

Джоли опубликовала письмо афганской девочки-подростка, которая рассказывает о том, как изменилась ее жизнь с приходом в власти талибов. В нем она признается, что местные жители теперь живут в страхе и чувствуют себя вновь бесправными.

«Возможно, мы вернемся к тому, что было 20 лет назад, и снова у нас не будет никаких прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу, и мы в заключении вновь», — написала юная афганка.

В письме девочка призналась, что не верит в то, что талибы изменились за последние 20 лет, и опасается, что больше не сможет посещать занятия, а также работать. «Мы думаем, что все наши мечты пропали», — рассказала она.

Джоли заявила, что присоединилась к Instagram, чтобы поделиться личными историями жителей Афганистана. Они, как считает Джоли, сейчас теряют возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли.

«Я была на границе Афганистана за две недели до теракта 11 сентября, и там я встретила афганских беженцев, спасшихся от „Талибана“. Это было 20 лет назад. Тошно наблюдать, как афганцы вновь вынуждены перемещаться из‑за страха и неизвестности, охвативших их страну», — написала актриса.

Она пообещала не закрывать глаза на судьбы афганцев и «продолжать искать способы помочь» им. «Надеюсь, вы присоединитесь ко мне», — добавила Джоли.

«Десятилетиями наблюдать за тем, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются, как с обузой, также отвратительно. Знать, что, если бы у них были инструменты и уважение, они бы многое сделали для себя. Встречать так много женщин и девочек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за это»
Анджелина Джоли
актриса, посол доброй воли ООН

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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