Анджелина Джоли завела инстаграм. И опубликовала в нем письмо афганской девочки

Американская актриса Анджелина Джоли завела страницу в социальной сети Instagram. Свой первый пост она посвятила положению жителей Афганистана, власть в котором недавно захватило радикальное движение «Талибан»*. Джоли опубликовала письмо афганской девочки-подростка, которая рассказывает о том, как изменилась ее жизнь с приходом в власти талибов. В нем она признается, что местные жители теперь живут в страхе и чувствуют себя вновь бесправными. «Возможно, мы вернемся к тому, что было 20 лет назад, и снова у нас не будет никаких прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу, и мы в заключении вновь», — написала юная афганка.

В письме девочка призналась, что не верит в то, что талибы изменились за последние 20 лет, и опасается, что больше не сможет посещать занятия, а также работать. «Мы думаем, что все наши мечты пропали», — рассказала она. Джоли заявила, что присоединилась к Instagram, чтобы поделиться личными историями жителей Афганистана. Они, как считает Джоли, сейчас теряют возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. «Я была на границе Афганистана за две недели до теракта 11 сентября, и там я встретила афганских беженцев, спасшихся от „Талибана“. Это было 20 лет назад. Тошно наблюдать, как афганцы вновь вынуждены перемещаться из‑за страха и неизвестности, охвативших их страну», — написала актриса. Она пообещала не закрывать глаза на судьбы афганцев и «продолжать искать способы помочь» им. «Надеюсь, вы присоединитесь ко мне», — добавила Джоли.

«Десятилетиями наблюдать за тем, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются, как с обузой, также отвратительно. Знать, что, если бы у них были инструменты и уважение, они бы многое сделали для себя. Встречать так много женщин и девочек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за это» Анджелина Джоли актриса, посол доброй воли ООН