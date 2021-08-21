Анджелина Джоли завела инстаграм. И опубликовала в нем письмо афганской девочки

Американская актриса Анджелина Джоли завела страницу в социальной сети Instagram. Свой первый пост она посвятила положению жителей Афганистана, власть в котором недавно захватило радикальное движение «Талибан»*.
Джоли опубликовала письмо афганской девочки-подростка, которая рассказывает о том, как изменилась ее жизнь с приходом в власти талибов. В нем она признается, что местные жители теперь живут в страхе и чувствуют себя вновь бесправными.
«Возможно, мы вернемся к тому, что было 20 лет назад, и снова у нас не будет никаких прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу, и мы в заключении вновь», — написала юная афганка.
В письме девочка призналась, что не верит в то, что талибы изменились за последние 20 лет, и опасается, что больше не сможет посещать занятия, а также работать. «Мы думаем, что все наши мечты пропали», — рассказала она.
Джоли заявила, что присоединилась к Instagram, чтобы поделиться личными историями жителей Афганистана. Они, как считает Джоли, сейчас теряют возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли.
«Я была на границе Афганистана за две недели до теракта 11 сентября, и там я встретила афганских беженцев, спасшихся от „Талибана“. Это было 20 лет назад. Тошно наблюдать, как афганцы вновь вынуждены перемещаться из‑за страха и неизвестности, охвативших их страну», — написала актриса.
Она пообещала не закрывать глаза на судьбы афганцев и «продолжать искать способы помочь» им. «Надеюсь, вы присоединитесь ко мне», — добавила Джоли.
15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Джо Байден утверждал, что власти Афганистана сдались в борьбе с «Талибаном», несмотря на мощную поддержку со стороны США.
«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.