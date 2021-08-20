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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится 28 сентября

Юлия Онодэра
Вчера в 23:57

Мировая премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится в Великобритании 28 сентября. Об этом сообщил в твиттере официальный аккаунт «бондианы».

Фильм представят в Альберт-холле в Лондоне. На премьере будут присутствовать продюсеры Майк Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Фукунага, а также исполнитель главной роли — британский актер Дэниел Крейг.

Ранее 25-ю часть культовой франшизы собирались показать 8 октября, хотя российская премьера была запланирована на 30 сентября.

Новая лента расскажет о том, как Бонд оставляет оперативную службу и перебирается на Ямайку. Однако ЦРУ вскоре понадобится помощь агента 007. Миссия по спасению похищенного ученого обернется тем, что в ловушке окажется сам Бонд.

В фильме снялись, помимо Крейга, Рами Малек, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Джеффри Райт и другие. Тизер картины можно посмотреть здесь, а трейлер — здесь.

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