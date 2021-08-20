перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится 28 сентября Вчера в 23:57
Кровожадная убийца и испуганная мать: Холзи показала новый трейлер своего фильма Вчера в 23:14
В США выпустили пиво для собак. Busch Dog Brew способно заменить привычный сухой корм Вчера в 22:51
США ввели новые санкции против россиян и российских судов из‑за «Северного потока — 2» Вчера в 22:12
Netflix показал трейлер фильма «Nightbooks» о мальчике, попавшем в плен к ведьме Вчера в 21:40
Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит» Вчера в 21:39
«Дождь» признан иноагентом, Лорд выпустила новый альбом и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
ABCmediawatch/Twitter Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей
Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей Вчера в 20:40
Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года Вчера в 20:21
Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла» Вчера в 19:38
Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды Вчера в 19:16
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play Вчера в 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве Вчера в 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 Вчера в 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит Вчера в 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» Вчера в 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него Вчера в 17:14
Пресс-материалы Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»
Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте» Вчера в 16:40
Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» Вчера в 16:33
Отключить рекламу

Кровожадная убийца и испуганная мать: Холзи показала новый трейлер своего фильма

Юлия Онодэра
Вчера в 23:14

В сети появился новый трейлер фильма «Если я не могу получить любовь, я хочу власть», который станет сопровождением к новому альбому певицы Холзи. Он выйдет в кинотеатрах США 26 августа, в том числе и на IMAX-экранах.

Фильм описывают как историю о женщине, которая испытывает радость и ужасы беременности и деторождения. Картина, судя по предыдущему трейлеру, повествует о «социальном лабиринте сексуальности и рождения».

В новом ролике Холзи предстает в различных образах — притягательных, пугающих и очаровывающих. Видео начинается с кадров певицы, лежащей в белье на кровати с балдахином. На нее нападает ее же другая версия, мистическая и кровожадная.

Далее зрители видят артистку в образе мрачной королевы, отчаянной или отчаявшейся аристократки — и, наконец, молодой матери. В отдельных кадрах ее, беременную, окружают не то фаворитки, не то участницы неведомого культа.

Режиссером ленты выступил клипмейкер Колин Тилли. Историю для фильма написала сама Холзи. «If I Can’t Have Love, I Want Power» (оригинальное название) выйдет в прокат с рейтингом R из‑за графического изображения наготы, сексуального контента, жестокости и языка.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить