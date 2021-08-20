Кровожадная убийца и испуганная мать: Холзи показала новый трейлер своего фильма

В сети появился новый трейлер фильма «Если я не могу получить любовь, я хочу власть», который станет сопровождением к новому альбому певицы Холзи. Он выйдет в кинотеатрах США 26 августа, в том числе и на IMAX-экранах.

Фильм описывают как историю о женщине, которая испытывает радость и ужасы беременности и деторождения. Картина, судя по предыдущему трейлеру, повествует о «социальном лабиринте сексуальности и рождения».