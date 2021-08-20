Кровожадная убийца и испуганная мать: Холзи показала новый трейлер своего фильма

В сети появился новый трейлер фильма «Если я не могу получить любовь, я хочу власть», который станет сопровождением к новому альбому певицы Холзи. Он выйдет в кинотеатрах США 26 августа, в том числе и на IMAX-экранах.
Фильм описывают как историю о женщине, которая испытывает радость и ужасы беременности и деторождения. Картина, судя по предыдущему трейлеру, повествует о «социальном лабиринте сексуальности и рождения».
В новом ролике Холзи предстает в различных образах — притягательных, пугающих и очаровывающих. Видео начинается с кадров певицы, лежащей в белье на кровати с балдахином. На нее нападает ее же другая версия, мистическая и кровожадная.
Далее зрители видят артистку в образе мрачной королевы, отчаянной или отчаявшейся аристократки — и, наконец, молодой матери. В отдельных кадрах ее, беременную, окружают не то фаворитки, не то участницы неведомого культа.
Режиссером ленты выступил клипмейкер Колин Тилли. Историю для фильма написала сама Холзи. «If I Can’t Have Love, I Want Power» (оригинальное название) выйдет в прокат с рейтингом R из‑за графического изображения наготы, сексуального контента, жестокости и языка.