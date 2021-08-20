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В США выпустили пиво для собак. Busch Dog Brew способно заменить привычный сухой корм

Виктория Шанина
Вчера в 22:51

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch выпустила пиво для собак. Первая партия Busch Dog Brew было распродана всего за сутки, пишет Fast Company.

Напиток для животных безалкогольный и совершенно не вредный. Его варят из свиного костного бульона, кукурузы, сельдерея, куркумы, имбиря, базилика и мяты. Такой микс изначально задумывался именно для собак и может заменить сухой корм, если питомцу сложно жевать.

Анонс нового пива Anheuser-Busch сделала в формате конкурса Chief Tasting Officer (дословно: «Главный дегустатор»). Подписчикам бренда предложили опубликовать у себя в соцсетях фото собаки с тегом #BuschCTOContest и описать, почему именно этот питомец должен стать лицом компании.

Такой ход стал одним из самых успешных в истории Anheuser-Busch, а в конкурсе победил пес Итан из Кентукки. Его хозяин получил 20 тыс. долларов за участие в рекламе и покрытие расходов на ветеринара.

© KSDK News

Так, пивоваренная компания фактически вышла на рынок кормов для животных, производя при этом продукт из своей сферы.

«Наша цель — возглавить будущий рост нашей отрасли, и для этого мы должны идти туда, куда идут потребители», — заявил вице-президент Anheuser-Busch по инновациям Джейк Кирш.

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