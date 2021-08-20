Netflix показал трейлер фильма «Nightbooks» о мальчике, попавшем в плен к ведьме

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Nightbooks» («Ночные книги») — экранизации одноименной детской книги Дж. А. Уайта, рассказывающей о попавшем в плен к ведьме мальчике. Она выйдет на платформе 15 сентября.

Режиссером хоррора выступил Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»), а сценаристами стали Микки Дотри и Тобиас Иаконис (оба — «В метре друг от друга»). Главные роли в картине исполнили Уинслоу Фегли, Лидия Джуэтт и Кристен Риттер («Большие глаза», «Джессика Джонс»).