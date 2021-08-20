Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года. Тогда к спутнику Земли отправится автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

Запуск «Луны-25» отложили из‑за необходимости дополнительных исследований. Специалисты намерены проверить дополнительно приборы, агрегаты и двигательную установку станции в условиях, приближенных к космическому пространству.

«Даже с учетом того, что к настоящему времени борт космического аппарата „Луна-25“ полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечение требуемой надежности первой российской миссии на Луну», — сказали в «Роскосмосе».

Новые исследования позволят протестировать функционирование аппаратуры, в частности, отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета.

Первоначально запуск «Луны-25» с космодрома Восточный намечали на 1 октября 2021 года. Предполагалось, что со станции запустят автоматический зонд, который изучит возможные площадки для спускаемых аппаратов.