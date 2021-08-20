Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла»

Американская актриса Хлоя Севиньи снимется в сериале стрим-сервиса Hulu «Девушка из Плейнвилла». Вместе с ней в шоу сыграют Эль Фэннинг и Колтон Райан. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий сериала написали Лиз Ханна («Секретное досье») и Патрик МакМанус («Марко Поло»). Они рассказали реальную историю отношений Мишель Картер и Конрада Роя III, которые привели к смерти последнего. Девушку обвинили к непредумышленном убийстве мужчины.

Севиньи сыграет мать Конрада, также известного как Коко. Роль его самого исполнит Райан. Эль Фэннинг предстанет в образе главной героини. Мать погибшего будет бороться с чувством вины и обнаружит, что жизнь сына была сложнее и запутаннее, чем она думала.

Шоураннерами проекта выступят Ханна и МакМанус. Они же станут продюсерами проекта вместе с Фэннинг и Бриттани Каан Уорд. Также над сериалом будут работать Баррон и Эрин Ли Карр, Келли Фанк и Лиза Холоденко — последняя срежиссирует первые два эпизода.