перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года 20:21
Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла» 19:38
Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды 19:16
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него 17:14
Пресс-материалы Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»
Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте» 16:40
Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 16:33
Французские кастомизаторы выпустили лего-фигурку Канье Уэста с презентации «Donda» 16:21
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального 16:05
Власти разрешили приехать в Россию всем иностранным студентам 15:49
«Яндекс.Музыка» Trippie Redd выпустил долгожданный 4-й студийник. На фитах — Lil Uzi Vert, Juice WRLD и XXXTentacion
Trippie Redd выпустил долгожданный 4-й студийник. На фитах — Lil Uzi Vert, Juice WRLD и XXXTentacion 15:37
Большинство российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей 15:05
«Черная речка» и Bicycles for Afghanistan выпустили совместный трек «Прибой» 14:53
Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу 14:52
«Он кончил и порвал со мной»: самые трагичные и жуткие истории расставаний 14:32
Отключить рекламу

Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Американская актриса Хлоя Севиньи снимется в сериале стрим-сервиса Hulu «Девушка из Плейнвилла». Вместе с ней в шоу сыграют Эль Фэннинг и Колтон Райан. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий сериала написали Лиз Ханна («Секретное досье») и Патрик МакМанус («Марко Поло»). Они рассказали реальную историю отношений Мишель Картер и Конрада Роя III, которые привели к смерти последнего. Девушку обвинили к непредумышленном убийстве мужчины.

Севиньи сыграет мать Конрада, также известного как Коко. Роль его самого исполнит Райан. Эль Фэннинг предстанет в образе главной героини. Мать погибшего будет бороться с чувством вины и обнаружит, что жизнь сына была сложнее и запутаннее, чем она думала.

Шоураннерами проекта выступят Ханна и МакМанус. Они же станут продюсерами проекта вместе с Фэннинг и Бриттани Каан Уорд. Также над сериалом будут работать Баррон и Эрин Ли Карр, Келли Фанк и Лиза Холоденко — последняя срежиссирует первые два эпизода.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Хлоя Севиньи
Марко Поло
Мишель Картер
Лиза Холоденко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить