перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США ввели новые санкции против россиян и российских судов из‑за «Северного потока — 2» 22:12
Netflix показал трейлер фильма «Nightbooks» о мальчике, попавшем в плен к ведьме 21:40
Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит» 21:39
«Дождь» признан иноагентом, Лорд выпустила новый альбом и другие новости дня
20:42 дайджест
ABCmediawatch/Twitter Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей
Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей 20:40
Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года 20:21
Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла» 19:38
Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды 19:16
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него 17:14
Пресс-материалы Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»
Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте» 16:40
Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 16:33
Французские кастомизаторы выпустили лего-фигурку Канье Уэста с презентации «Donda» 16:21
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального 16:05
Власти разрешили приехать в Россию всем иностранным студентам 15:49
Отключить рекламу

Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:40

Австралийский телеканал ABC во время вечернего выпуска новостей случайно показал кадры религиозной церемонии сатанистской группы. Об этом сообщает Insider.

Новостной ролик начался с рассказа о новом законе, который будет более сурово наказывать правонарушителей, травмирующих полицейских собак. Потом сюжет резко оборвался, и на экране появились кадры с тремя людьми в черном и большим перевернутым крестом в комнате.

«Славься, сатана!» — воскликнул один из мужчин на видео.

Через несколько секунд телеканал вновь показал телеведущую в студии, которая с невозмутимым выражением лица продолжила дальше вести программу.

Как кадры с сатанинским ритуалом попали в эфир, неизвестно. ABC на запрос Insider не ответил.

СМИ предполагают, что ролик был взят из группы в фейсбуке, посвященной Храму Сатаны Нуса из Австралии. В нем как раз опубликован восемнадцатиминутный прямой эфир от 30 сентября.

Телекомпания не стала дожидаться, пока на ошибку обратят внимание пользователи социальных сетей, и выложила фрагмент вечерних новостей в твиттер сама.

У пользователей соцсети эфир вызвал бурю эмоций, в сети сразу же начали появляться шутки и конспирологические теории.

Некоторые пользователи засомневались, что ролик попал в новости совершенно случайно.

Другие похвалили телеканал за смелость, еще раз пошутили и обвинили правых либералов в навязывании христианства.

«Я очень хочу, чтобы правые либералы поняли, что именно так мы себя чувствуем, когда они неожиданно навязывают нам свое христианство»

Внимание на пост обратил и аккаунт Храма Сатаны Нуса, которому принадлежат кадры религиозной церемонии.

«У сатаны большие планы на княжество Нуса и Австралию. Слава сатане!»

Недавно Храм Сатаны Нуса, состоящий из самопровозглашенных сатанистов, попал в австралийские новости. Тогда группа во главе с ее основателем Робином Бристоу, более известным под именем брата Самаэля Демо-Горгона, настаивала на том, чтобы правительство разрешило сатанистам преподавать религиозные уроки в школах.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
телеканал АВС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить