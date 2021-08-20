Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей

Австралийский телеканал ABC во время вечернего выпуска новостей случайно показал кадры религиозной церемонии сатанистской группы. Об этом сообщает Insider.
Новостной ролик начался с рассказа о новом законе, который будет более сурово наказывать правонарушителей, травмирующих полицейских собак. Потом сюжет резко оборвался, и на экране появились кадры с тремя людьми в черном и большим перевернутым крестом в комнате.
«Славься, сатана!» — воскликнул один из мужчин на видео.
Через несколько секунд телеканал вновь показал телеведущую в студии, которая с невозмутимым выражением лица продолжила дальше вести программу.
Как кадры с сатанинским ритуалом попали в эфир, неизвестно. ABC на запрос Insider не ответил.
СМИ предполагают, что ролик был взят из группы в фейсбуке, посвященной Храму Сатаны Нуса из Австралии. В нем как раз опубликован восемнадцатиминутный прямой эфир от 30 сентября.
Телекомпания не стала дожидаться, пока на ошибку обратят внимание пользователи социальных сетей, и выложила фрагмент вечерних новостей в твиттер сама.
У пользователей соцсети эфир вызвал бурю эмоций, в сети сразу же начали появляться шутки и конспирологические теории.
Некоторые пользователи засомневались, что ролик попал в новости совершенно случайно.
Другие похвалили телеканал за смелость, еще раз пошутили и обвинили правых либералов в навязывании христианства.
Внимание на пост обратил и аккаунт Храма Сатаны Нуса, которому принадлежат кадры религиозной церемонии.
Недавно Храм Сатаны Нуса, состоящий из самопровозглашенных сатанистов, попал в австралийские новости. Тогда группа во главе с ее основателем Робином Бристоу, более известным под именем брата Самаэля Демо-Горгона, настаивала на том, чтобы правительство разрешило сатанистам преподавать религиозные уроки в школах.