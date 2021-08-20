Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей

Австралийский телеканал ABC во время вечернего выпуска новостей случайно показал кадры религиозной церемонии сатанистской группы. Об этом сообщает Insider.

Новостной ролик начался с рассказа о новом законе, который будет более сурово наказывать правонарушителей, травмирующих полицейских собак. Потом сюжет резко оборвался, и на экране появились кадры с тремя людьми в черном и большим перевернутым крестом в комнате.

«Славься, сатана!» — воскликнул один из мужчин на видео.

Через несколько секунд телеканал вновь показал телеведущую в студии, которая с невозмутимым выражением лица продолжила дальше вести программу.