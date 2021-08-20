26 августа на площадке Music Media Dome выступят Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев — это будет их первый совместный концерт. Мероприятие, которое организаторы называют не иначе как маскарад, состоится в рамках фестиваля «По… пляшем».

Культовый режиссер Эмир Кустурица выйдет на сцену со своей группой The No Smoking Orchestra. Автор саундтреков классики мирового кинематографа Горан Брегович приедет с ансамблем «Wedding & Funeral Band». А Гарику Сукачеву будет аккомпанировать оркестр «Кампанелла каменной звезды».

Вход на ивент по QR-кодам с документом, подтверждающим личность, или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не раньше трех дней до начала. На территории Music Media Dome будет мобильная лаборатория, где гости, пришедшие без теста, смогут сделать его.

Концерт должен был пройти раньше, но помешал запрет на массовые мероприятия. Билеты, купленные до переноса ивента, действительны. Узнать подробности и купить билеты можно тут (стоят они от 2500 до 40 000 рублей).