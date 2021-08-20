перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй» в список СМИ-иноагентов 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него 17:14
Пресс-материалы Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте»
Неограниченное число зрителей, 4К и «Картинка в картинке»: как изменилось видео в «ВКонтакте» 16:40
Соратника Навального Олега Степанова приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 16:33
Французские кастомизаторы выпустили лего-фигурку Канье Уэста с презентации «Donda» 16:21
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального 16:05
Власти разрешили приехать в Россию всем иностранным студентам 15:49
«Яндекс.Музыка» Trippie Redd выпустил долгожданный 4-й студийник. На фитах — Lil Uzi Vert, Juice WRLD и XXXTentacion
Trippie Redd выпустил долгожданный 4-й студийник. На фитах — Lil Uzi Vert, Juice WRLD и XXXTentacion 15:37
Большинство российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей 15:05
«Черная речка» и Bicycles for Afghanistan выпустили совместный трек «Прибой» 14:53
Бритни Спирс попала под следствие из‑за предполагаемого нападения на домработницу 14:52
«Он кончил и порвал со мной»: самые трагичные и жуткие истории расставаний 14:32
Поездка по Садовому на тропическом грузовике в новом клипе Муси Тотибадзе «Молодость» 14:05
Пресс-материалы Iron Maiden представили новый сингл «Stratego»
Iron Maiden представили новый сингл «Stratego» 13:21
«Альтернатива» рассказала о мужчине, которого обманом вынудили работать на складе Wildberries за еду Обновлено в 13:07
Отключить рекламу

Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:50

Ученые из Мичиганского университета протестировали 1400 препаратов, продающихся в США, и обнаружили среди них 17 средств, которые эффективны против COVID-19. Об этом специалисты рассказали в журнале PNAS.

Действие лекарств проверяли на искусственно выращенных клетках легких, гортани и лимфатических узлов. Их заражали коронавирусом, а затем вводили исследуемые препараты. После ученые следили за концентрацией SARS-CoV-2 в течение двух суток.

Наиболее эффективным средством в борьбе с COVID-19 оказалась безрецептурная пищевая добавка лактоферрин. Она представляет собой многофункциональный белок, содержащийся в грудном и коровьем молоке.

Лактоферрин, как выяснили исследователи, блокирует SARS-CoV-2 уже на стадии заражения — он не позволяет вирусу прикрепляться к клеткам организма. Также он способствует выработке интерферонов, усиливает иммунный ответ и снижает воспаление.

Препарат действенен в том числе в случае заражения дельта-штаммом. Ранее, в 2005 году, лактоферрин также признали эффективным при лечении атипичной пневмонии. По мнению специалистов, из биодобавки можно создать жидкое лекарство для распыления в носоглотку.

Помимо лактоферрина, ученые рекомендуют использовать против COVID-19 клофазимин, ремдесивир, атровент и бромид ипратропия. По мнению авторов работы, созданные на их основе лекарства от COVID-19 можно будет испытывать, начиная сразу со второй фазы.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить