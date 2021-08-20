Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19

Ученые из Мичиганского университета протестировали 1400 препаратов, продающихся в США, и обнаружили среди них 17 средств, которые эффективны против COVID-19. Об этом специалисты рассказали в журнале PNAS.

Действие лекарств проверяли на искусственно выращенных клетках легких, гортани и лимфатических узлов. Их заражали коронавирусом, а затем вводили исследуемые препараты. После ученые следили за концентрацией SARS-CoV-2 в течение двух суток.

Наиболее эффективным средством в борьбе с COVID-19 оказалась безрецептурная пищевая добавка лактоферрин. Она представляет собой многофункциональный белок, содержащийся в грудном и коровьем молоке.

Лактоферрин, как выяснили исследователи, блокирует SARS-CoV-2 уже на стадии заражения — он не позволяет вирусу прикрепляться к клеткам организма. Также он способствует выработке интерферонов, усиливает иммунный ответ и снижает воспаление.

Препарат действенен в том числе в случае заражения дельта-штаммом. Ранее, в 2005 году, лактоферрин также признали эффективным при лечении атипичной пневмонии. По мнению специалистов, из биодобавки можно создать жидкое лекарство для распыления в носоглотку.

Помимо лактоферрина, ученые рекомендуют использовать против COVID-19 клофазимин, ремдесивир, атровент и бромид ипратропия. По мнению авторов работы, созданные на их основе лекарства от COVID-19 можно будет испытывать, начиная сразу со второй фазы.