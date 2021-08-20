«Он кончил и порвал со мной»: самые трагичные и жуткие истории расставаний

Пользователи Buzzfeed рассказали о своем самом худшем и странном расставании со второй половинкой. Истории настолько жуткие, что люди без пары могут с легкостью выдохнуть, что жизнь уберегла их от такого. Отношения между двумя людьми — сложная вещь, которая когда‑то может закончиться. Одни, расставаясь, могут навсегда остаться лучшими друзьями и ответственно подойти к чувствам некогда любимого человека. Другие делают это резко, не задумываясь, что второму это может принести боль. Вот самые шокирующие истории о расставании.

«Он сказал мне, что больше ничего не чувствует, а оказалось, что это потому, что он изменял мне со своей двоюродной сестрой, с которой жил. Самое ужасное то, что у нее есть ребенок, и никто не знает, кто его отец».

noellenajera «Мой бывший расстался со мной по телефону, когда я была на перерыве на работе, во время 10-часовой смены».

woofshoeb11 «Меня бросили в первоапрельский День дураков. Потребовалось полчаса, чтобы убедить меня, что это не шутка».

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«Мы были помолвлены, место свадьбы забронировано, все было готово. Но он написал мне в Facebook Messenger о том, что больше не любит меня, и попросил дать ему знать, когда я буду готова поговорить».

lafouttloud «После четырех лет совместной жизни (и одного года отдельной) как‑то утром я пошла на работу. По дороге домой я спросила его, не хочет ли он чего‑нибудь в магазине. Он ответил: „Ничего, все кончено“ — и заблокировал мой номер. Его мама написала мне через несколько минут, сказав, что они ушли из дома и ждут, что я съеду к тому времени, когда они вернутся. Больше я о нем ничего не слышала».

j446c8e206 «Он расстался со мной в день моего рождения и сказал, что это мой подарок».

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«Он порвал со мной в канун Рождества через Facebook Messenger, когда мы были помолвлены, а я на шестом месяце беременности».

Marley314 «Со мной такого не случалось, но я видел, как это произошло. Мы сидели в классном кабинете, а парень этой девушки сидел сзади со своими друзьями. Она говорила, что хочет порвать с ним, но не знает как. После пяти минут обсуждения, как это сделать, она написала его имя на доске, а затем: „Мы должны расстаться“».

caro «Мой бывший бросил меня в аэропорту за шесть часов до вылета. Я заплатила за новый билет на самолет, чтобы улететь раньше. А потом, позже в тот же день, я узнала, что он бросил меня, чтобы увидеться со своей бывшей».

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«Парень, с которым я была много лет назад, расстался со мной 30 декабря. Я никогда не забуду этого. Он сказал, что чувствует, что ему нужно начать год без меня».

AlexandriaGM «Мы были женаты 12 лет и решили создать семью. На третьем месяце беременности он сказал мне, что встречался с кем‑то на работе и никогда не любил меня, а просто жалел».

solarnail «Мой бывший, с которым я прожила пять лет, бросил меня в людном месте прямо перед тем, как родители должны были забрать нас на ужин. Это так по-детски, но мне тогда было 24, а ему 28. Перед встречей с родителями мне удалось успокоиться от неловких публичных соплей. Потом мне пришлось просидеть за ужином два часа, пока он был весь такой обаятельный и дружелюбный, а я смотрела в свою тарелку и умирала внутри. На следующий день (мы ночевали у моих родителей) он сказал, что любит меня, потом у нас был секс в поезде, и больше я никогда его не видела».

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«Он бросил меня в снепчате. У него даже не хватило порядочности сделать это через чат! Он сделал это, отправив фотографии, которые исчезли».

sillygirl1226 «Один из моих бывших бойфрендов бросил меня в моем любимом ресторане, сказав: „Я писатель, и я делаю свою работу лучше, когда я несчастлив, поэтому я не думаю, что мы должны больше быть вместе“. Это застало меня врасплох, потому что мы только что говорили о том, чтобы познакомить друг друга с нашими семьями».

Rachel «Я осталась на выходные у своего тогдашнего парня, и все было замечательно. Он отвез меня домой, поцеловал и сказал, что любит меня. Не прошло и пяти минут после его ухода, как он прислал мне длинное сообщение, в котором сообщал, что давно потерял ко мне чувства и хочет расстаться. Спасибо за предупреждение, чувак».

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«Мой бывший солгал мне и сказал, что возвращается в Неваду, чтобы „побыть немного одному“, а позже я узнала, что он все еще живет во Флориде с одной из многочисленных девушек, с которыми изменял мне».

AKatB720 «Мой партнер в течение шести лет дважды изменил мне за одну неделю во время пандемии. Второй раз это было в ночь перед моим днем рождения. Так что я официально рассталась утром в свой день рождения».

uhsheel1515 «Он был таким трусом, что заставил свою новую подружку позвонить мне и сказать, что все кончено».

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«Он написал маме, что собирается порвать со мной, когда я закончу работу. Этот трус даже не смог порвать со мной через СМС. Он фактически заставил мою маму сделать это за него».

jlocke02461 «Мы встречались восемь месяцев, и он порвал со мной во время секса, кончил, порвал со мной, а потом ушел».

janedope13 «После почти года знакомства он оставил под моим ковриком конверт с запиской и моим ключом. В записке говорилось, что мы больше не можем встречаться, потому что его жена вернулась из Афганистана. Я понятия не имела, что он женат».

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