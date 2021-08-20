перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Альтернатива» рассказала о мужчине, которого обманом вынудили работать на складе Wildberries за еду Обновлено в 13:07
Цены на похоронную атрибутику в России выросли до максимума за 10 лет 12:13
В России выявили 20 992 новых случая коронавируса 11:34
Рок-фестиваль «Живой!» пройдет онлайн. На нем выступят «Animal Джаз» и Билли Новик 11:30
Metal Hammer Magazine/Getty Images Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал
Метал-группа Deafheaven выпустила альбом, который звучит совсем не как метал 11:23
Роскачество предупредило о подорожании российского вина на 20% из‑за неурожая винограда 10:57
Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot. Его планируют создать в 2022 году 10:18
Опрос: только треть россиян могут позволить себе отдых на море 9:59
Лорд выпустила альбом «Solar Power» 9:06
Gorringes/Twitter В Англии нашли утерянную картину художника Каналетто. Она может стоить до 200 тысяч долларов
В Англии нашли утерянную картину художника Каналетто. Она может стоить до 200 тысяч долларов 2:32
Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал 20 августа 2:00
Губернатор Кубани заявил, что четверть жителей Геленджика могут остаться без воды 1:14
Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle Вчера в 23:20
Francesco Ungaro/Unsplash В Австралии обнаружили самый огромный коралл Большого Барьерного рифа возрастом 400 лет
В Австралии обнаружили самый огромный коралл Большого Барьерного рифа возрастом 400 лет Вчера в 22:55
OnlyFans начнет с октября блокировать контент «откровенно сексуального характера» Вчера в 22:52
Вышел трейлер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова Вчера в 22:11
«Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели»: портал «Взгляд» случайно создал мемный заголовок Вчера в 21:39
Студента МГУ, подравшегося с ОМОН на митинге в поддержку Навального, осудили на пять лет колонии Вчера в 21:20
Идрак Мирзализаде на свободе, Земфира без концертов и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
Умер японский актер Сонни Тиба. Он сыграл мастера мечей в фильме «Убить Билла» Вчера в 20:36
Отключить рекламу

Цены на похоронную атрибутику в России выросли до максимума за 10 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:13

В России из‑за подорожания дерева и металла резко выросла стоимость гробов, деревянных крестов и металлических оград для могил. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителей и участников рынка похоронных услуг.

Производители гробов предупредили ритуальные агентства, что их продукция выросла в цене на 30–60%, рассказал изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, отметил он.

Производитель ритуальной продукции «Фаворит» рассказал изданию, что увеличил стоимость гробов на 30%, «это не последнее повышение». Это обусловлено запретом на вывоз из России необработанной древесины, который вступит в силу с 2022 года, отметил представитель компании.

По словам Болтунова, цены на деревянные кресты подскочили на 10–20% из‑за подорожания сырья, а стоимость металлических оградок выросла в 2,5 раза.

В столичном ГБУ «Ритуал» сообщили, что некоторые производители предупредили о росте цен в среднем на 15%.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Владимир Родькин сообщил, что такой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые гробы из картонных материалов или ламинированной древесно-стружечной плиты. Но и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне, считают участники рынка.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить