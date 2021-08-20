Цены на похоронную атрибутику в России выросли до максимума за 10 лет

В России из‑за подорожания дерева и металла резко выросла стоимость гробов, деревянных крестов и металлических оград для могил. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителей и участников рынка похоронных услуг.

Производители гробов предупредили ритуальные агентства, что их продукция выросла в цене на 30–60%, рассказал изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, отметил он.

Производитель ритуальной продукции «Фаворит» рассказал изданию, что увеличил стоимость гробов на 30%, «это не последнее повышение». Это обусловлено запретом на вывоз из России необработанной древесины, который вступит в силу с 2022 года, отметил представитель компании.

По словам Болтунова, цены на деревянные кресты подскочили на 10–20% из‑за подорожания сырья, а стоимость металлических оградок выросла в 2,5 раза.

В столичном ГБУ «Ритуал» сообщили, что некоторые производители предупредили о росте цен в среднем на 15%.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Владимир Родькин сообщил, что такой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые гробы из картонных материалов или ламинированной древесно-стружечной плиты. Но и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне, считают участники рынка.