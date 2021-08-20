В России выявили 20 992 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 992 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 66 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 705 523. За последние сутки выздоровели 20 351 человек, за все время — 5 983 405. За сутки умерли 785 человек, за весь период — 174 485.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 209,2 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36,9 млн), на втором — Индия (32,3 млн), на третьем — Бразилия (20,4 млн).