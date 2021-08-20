В России выявили 20 992 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 992 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 66 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях, Пермском крае и Воронежской области.