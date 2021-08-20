Рок-фестиваль «Живой!» пройдет онлайн. На нем выступят «Animal Джаз» и Билли Новик

Крупнейший в Петербурге некоммерческий рок-фестиваль «Живой!» в этом году пройдет в формате многочасового музыкального онлайн-марафона из‑за коронавирусных ограничений, сообщили «Афише Daily» организаторы. С 20 по 22 августа на двух сценах мероприятия выступят более 30 артистов.

Хедлайнером первого дня станет группа «Animal Джаз». С ними главную сцену фестиваля разделят рокеры «Торба-на-Круче».

Во второй день зрителей будут ждать выступления тамбовского анархо-балагана «Операция Пластилин», уральских инди-рокеров «Курара» и нуар-шансон-группы «Аффинаж». В лайнапе завершающего дня — концерты Билли Новика и его Петербургского джазового актива, группы «Ундервуд» и музыканта Петра Налича.

Помимо прочего, на фестивале выступят VLNY, Junkyard Storytellaz, «ИльяМазо», «Площадь Восстания», «Дешевые драмы», «Ангел НеБес», «Сегодняночью» и многие другие.

Трансляция концертов пройдет в сообществе фестиваля в «ВКонтакте». В пятницу «Живой!» начнется в 18.00, в выходные — с 13.00.