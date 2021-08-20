Роскачество предупредило о подорожании российского вина на 20% из‑за неурожая винограда

Стоимость винограда для производства вина в России вырастет минимум на 30%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Роскачества.

«Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%», — сказала глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Вслед за стоимостью винограда увеличатся и отпускные цены тех производителей, которые закупают виноград, — на 15-20% за бутылку, отметила Буняева. При этом, по ее словам, розница подорожает еще больше.

Сдержать рост цен на продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников, считают в ведомстве.

Ранее российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении стоимости кофе. Рост цен связан с резким подорожанием сырья — по некоторым данным, оно составило 70% и в первую очередь было вызвано проблемами с урожаем зерен в Бразилии.