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Опрос: только треть россиян могут позволить себе отдых на море

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:59

В России отпуск на морском курорте в пределах страны могут себе позволить 38% семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного НПФ «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»).

Возможность поехать на море за границу имеют только 22%. Опрос проводился в июле этого года среди женщин—клиенток «Открытия» в возрасте 30–50 лет, у которых есть дети школьного возраста.

При этом каждая третья респондентка из‑за эпидемической обстановки не планировала семейный отдых где‑то, кроме дачи. Еще 44% отметили, что коронавирус никак не повлиял на их летние планы.

Около трети опрошенных сообщили о наличие средств на отдых для ребенка в лагере — школьном или загородном. У 45% россиянок есть родственники, с которыми также можно оставить детей.

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