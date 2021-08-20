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В Англии нашли утерянную картину художника Каналетто. Она может стоит до 200 тысяч долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:32

В английском городе Льюис, расположенном в графстве Восточный Суссекс, обнаружили считавшуюся утерянной картину итальянского художника Каналетто. Об этом сообщило информагентство UPI.

Полотно под названием «Венеция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка» было написано в середине XVIII века. Последние сто лет, как выяснилось, она хранилась в семейном доме местной жительницы.

Последняя хозяйка дома недавно умерла. Ее мать приобрела картину в 1920 году. Предположительно, женщина знала о том, чьей кисти принадлежит полотно с изображением старого таможенного здания Догана-да-мар, но не хотела продавать его.

Теперь же работу Каналетто выставят на аукцион, он пройдет 28 сентября. Ожидается, что за «Венецию, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка» смогут выручить до 200 тыс. долларов (14,8 млн рублей).

«Учитывая, что более крупные работы художника продаются за миллионы долларов, для коллекционеров это возможность купить его произведение по более доступной цене», — сказал представитель аукционного дома Gorringe’s Филип Тейлор.

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