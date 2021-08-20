Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал 20 августа

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте Суэцкий канал на шесть дней, вновь пройдет через него 20 августа. Об этом сообщил «Интерфакс».

В данный момент судно находится в Средиземном море неподалеку от берегов Египта. Туда корабль прибыл из порта Феликстоу в Англии. Там он был после стоянки в Роттердаме.

«В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром. Будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна», — сказали в Управлении канала.

Проход судна по каналу займет порядка 10-12 часов. Все это время контейнеровоз будут сопровождать два буксира.