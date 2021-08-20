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Губернатор Кубани заявил, что четверть жителей Геленджика могут остаться без воды

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:14

После аварии на Троицком групповом водопроводе четверть жителей Геленджика могут остаться без воды. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, на место прорыва водопровода выехали ремонтные бригады — они уже начали восстановительные работы. Во время ремонта подача воды может быть прекратиться в домах около 30 тысяч человек.

Кондратьев поручил мэру города Алексею Богодистову проконтролировать ситуацию и при необходимости организовать людям подвоз питьевой воды.

Об аварии в Крымском районе стало известно утром 19 августа. Из‑за нее полностью была прекращена подача воды на территорию Геленджика, сообщали СМИ. Богодистов уточнил, что воды нет только в части города.

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