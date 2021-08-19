Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle

Боевики «Талибана»* убили в Афганистане близкого родственника журналиста немецкого издания Deutsche Welle, еще одного члена его семьи тяжело ранили. Об этом сообщает DW.

По данным СМИ, талибы приходили с обысками в дома еще минимум трех сотрудников медиакомпании. Предполагается, что террористическая группировка прицельно ищет журналистов.

Сотрудник издания, родных которого убили боевики, уже находится в Германии. Остальные его родственники успели спастись и теперь вынуждены скрываться.

«Убийство родственника одного из наших сотрудников „Талибаном“ показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

Он вместе с другими немецкими СМИ призвал в письме к правительству ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших на немецкие издания, и их семей.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул; они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны.

После захвата власти талибы объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали женщин присоединиться к созданию нового государства. Несмотря на это, по данным ООН, боевики составили списки людей, которые, как они считают, сотрудничали с НАТО, США и Великобританией.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле, после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.