В Австралии обнаружили самый огромный коралл Большого Барьерного рифа возрастом 400 лет

У северо-восточных берегов Австралии, возле островов Палм, обнаружили самый обширный коралл Большого Барьерного рифа. Об этом сообщил научный портал Nature.

Коралл назвали Muga dhambi — в переводе с языка народа манбарра это означает «большой коралл». Ширина Muga dhambi составляет 10,4 метра, а его возраст, по мнению экологов, — от 421 до 438 лет.

Коралл появился вследствие деятельности водорослевых симбиотов зооксантеллатов — их все еще можно найти в боковых частях Muga dhambi. На вершине гигантского коралла обитают зеленые губки, водоросли и другие типы кораллов (Acropora и Montipora).

«Крупный коралл Porites (другое название Muga dhambi — Прим. ред.) на острове Гулбуди (Орфей) необычайно редок и устойчив. Он пережил обесцвечивание, инвазивные виды вмешательств, циклоны, сильные отливы и деятельность человека в течение почти 500 лет», — рассказали ученые.

Морские зоологи отмечают, что губки на поверхности коралла способствуют его разрушению. Кроме того, Muga dhambi угрожает воздействие солнца во время отливов и теплая температура воды. Ранее специалисты рассказывали, как глобальное потепление обесцвечивает риф.

На Muga dhambi ученые обнаружили «полосы напряжения» с высокой плотностью структуры. Такие участки появляются на коралле значительно чаще из‑за глобального потепления, отметили исследователи.