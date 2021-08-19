Вышел трейлер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова

Действие шоу будет разворачиваться в Галактической Империи, которая грозит рухнуть, согласно прогнозам ученого Гэри Селдона . Тогда герой решает создать организацию «Основание», которой предстоит спасти человечество и возродить цивилизацию после катастрофы.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис («Чернобыль», «Безумцы»), Ли Пейс («Остановись и гори»), Ли Ллобелл («Поколение Вояджер») и Лора Бирн («Пустота»). Сценарий написали Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь») и Джош Фридман («Сквозь снег»).

Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в начале этого года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса. Премьера первого сезона состоится 24 сентября.

Серия романов Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.