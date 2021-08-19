перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
OnlyFans начнет с октября блокировать контент «откровенно сексуального характера» 22:52
Вышел трейлер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова 22:11
«Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели»: портал «Взгляд» случайно создал мемный заголовок 21:39
Студента МГУ, подравшегося с ОМОН на митинге в поддержку Навального, осудили на пять лет колонии 21:20
Идрак Мирзализаде на свободе, Земфира без концертов и другие новости дня
20:43 дайджест
Умер японский актер Сонни Тиба. Он сыграл мастера мечей в фильме «Убить Билла» 20:36
Мем дня: кот, который уснул в английском парке миниатюр 20:25
Netflix представил тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука Бога» 20:09
shteyni/Twitter Для участницы Pussy Riot Люси Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу»
Для участницы Pussy Riot Люси Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу» 19:30
Эд Ширан выпустил лиричный трек «Visiting Hours» и анонсировал дату выхода нового альбома 18:32
Николь Кидман освободили от карантина в Гонконге ради съемок. В соцсетях начался бунт 18:30
Исследование: россияне ходят в рестораны с друзьями в 10 раз чаще, чем на свидания 18:13
В Биробиджане мужчина торопился в командировку и оставил на улице чемодан с 15 млн рублей 17:52
Нина Церетилова/Instagram Нина Церетилова из Дагестана заявила о нападении бывшего мужа во время ее попытки увидеться с детьми
Нина Церетилова из Дагестана заявила о нападении бывшего мужа во время ее попытки увидеться с детьми 17:22
Международная федерация гимнастики не нашла нарушений в судействе Дины Авериной на Олимпиаде 17:14
«В концерты я больше не верю»: Земфира заявила, что больше не хочет выступать 16:26
Из России временно запретят вывозить дельфинов, китов и морских свиней 16:17
СМИ: МВД предложило упростить процедуру техосмотра и не проверять, например, наличие аптечки 15:59
Дэниел Крейг, Уилл Смит и Сандра Баллок: сколько зарабатывают крупнейшие голливудские актеры 15:36
Klaas Brumann/Flickr ЕС признал выданные на Украине и в Турции COVID-сертификаты
ЕС признал выданные на Украине и в Турции COVID-сертификаты 15:14
Отключить рекламу

Вышел трейлер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:11

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер «Основания» — сериала, основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

Действие шоу будет разворачиваться в Галактической Империи, которая грозит рухнуть, согласно прогнозам ученого Гэри Селдона. Тогда герой решает создать организацию «Основание», которой предстоит спасти человечество и возродить цивилизацию после катастрофы.

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис («Чернобыль», «Безумцы»), Ли Пейс («Остановись и гори»), Ли Ллобелл («Поколение Вояджер») и Лора Бирн («Пустота»). Сценарий написали Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь») и Джош Фридман («Сквозь снег»).

Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в начале этого года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса. Премьера первого сезона состоится 24 сентября.

Серия романов Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Айзек Азимов
Гэри Селдон
Джаред Харрис
Дэвид Гойер
Джош Фридман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить