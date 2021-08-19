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Студента МГУ, подравшегося с ОМОН на митинге в поддержку Навального, осудили на пять лет колонии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:20

Тверской суд Москвы приговорил студента МГУ и уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, также известного как Михаил Мархиев, к пяти годам колонии за драку с сотрудниками ОМОН и Росгвардии на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил «ОВД инфо».

Обвинение просило осудить молодого человека на шесть лет. По мнению суда, Джумаев повинен в насилии по отношению к представителям власти. Его признали виновным в нанесении ударов руками и ногами по экипированному бойцу ОМОН на Пушкинской площади.

Джумаев признал свою вину, в связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке. По словам адвоката осужденного Мурада Мусаева, на заседании допросили троих сотрудником ОМОН, участвовавших в стычке. Они заявили, что не имеют претензий к Джумаеву.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поступок Джумаева преступлением и осудил его политические взгляды. Он назвал молодого чеченца «парнем, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз».

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек.

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