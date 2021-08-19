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Идрак Мирзализаде на свободе, Земфира без концертов и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:43

Идрак Мирзализаде освободился после 10 суток ареста за шутку, в которой суд усмотрел оскорбление русских. У ворот спецприемника комика встречали друзья и коллеги-стендаперы.

К более чем двум сотням людей, чьи данные оказались в слитых с сайтов Алексея Навального базах, пришли вчера правоохранители. Они просили написать заявление о краже персональной информации.

Прокуратура запросила для участницы Pussy Riot Люси Штейн два года ограничения свободы по «санитарному делу». Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению коронавирусных норм перед январскими акциями в поддержку Навального.

Международная федерация гимнастики не нашла нарушений в судействе Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Руководство федерации заявило, что полностью поддерживает работу судей, которая будет «высоко оценена».

Земфира заявила, что не хочет больше устраивать выступления. По ее словам, она отчаялась из‑за работы вхолостую и онлайн-концертов для «двух сознательных и двадцати пиратов».

Юристы «Роскомсвободы» подали коллективный иск к Роскомнадзору из‑за замедления работы твиттера. Жалобу составили 23 пользователя, которые присоединились к кампании «Битва за Twitter».

За последние сутки в России выявили 21 058 заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось до 6 684 531.

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии. С 20 августа они будут приниматься на территории ЕС на тех же условиях, что и COVID-сертификаты Евросоюза.

Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение психфака МГУ. Ее отец считает, что психология — «образование, с которого можно начать», а поступление в вуз — логичный шаг после школы.

МВД предложило упростить процедуру техосмотра. В частности, больше не проверять наличие аптечки и огнетушителя, трещины на ветровом стекле и подтеки масел из двигателя. Предложение пока обсуждается.

В сети появился финальный трейлер фильма «Вечные». В нем объяснили, почему суперлюди не вмешивались в войны и беды человечества. Премьера киноленты запланирована на 4 ноября.

Эд Ширан выпустил трек «Visiting Hours» в память о ключевой фигуре австралийской музыкальной индустрии Майкле Гудински. Трек войдет в новый альбом певца «=» («Equals»), релиз которого намечен на 29 октября.

24 августа в «Художественном» состоится зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации одноименного романа Джека Лондона. А 30 августа в кинотеатре покажут фильм «Дневник его жены», приуроченный к 70-летию Алексея Учителя.

«Арт-овраг» в Выксе объявил программу первого уик-энда. С 27 по 29 августа пройдут паблик-ток и фотовыставка Дмитрия Маркова, концерт Zventa Sventana и «Аигел», перформанс «Упсала-цирка» и другие мероприятия.

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