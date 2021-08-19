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Умер японский актер Сонни Тиба. Он сыграл мастера мечей в фильме «Убить Билла»

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:36

Японский актер Сонни Тиба (настоящее имя Садахо Маэда), известный по роли мастера мечей Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает издание Oricon News.

Мастер боевых искусств Тиба скончался в одной из больниц Японии из‑за пневмонии, вызванной «Дельта»-штаммом коронавируса. Актер был госпитализирован 8 августа.

Сонни Тиба окончил Японский университет физической культуры. В студенческие годы актер начал осваивать карате под руководством известного мастера Масутацу Оямы и со временем стал обладателем черного пояса. Позже он начал сниматься в фильмах компании Toei под именем Синъити Тиба.

Известность актер получил, снимаясь в фильмах о боевых искусствах сначала в родной Японии, а затем на международном рынке. Всего актер принял участие в более чем 125 картинах.

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