Netflix представил тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука Бога»

Ролик показал главного героя новой ленты — Фабиетто Скизу, неуклюжего подростка, чья жизнь внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона . Роль мальчика исполнил дебютант Филиппо Скотти.

Помимо Скотти, в фильме снялись Тони Сервилло («Великая красота»), Тереза Сапонанджело и Марлон Жубер. Все они на экране оказываются в Неаполе 1980-х годов, хорошо знакомом Соррентино по его собственной юности.

Режиссер вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять картину, которую называют его самой личной историей. «Рука Бога» рассказывает историю разбитого сердца и вместе с тем историю освобождения молодого итальянца.

Премьера ленты состоится 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем фильм выйдет в кинотеатрах: его премьера в Италии намечена на 24 ноября, а во всем остальном мире — на 3 декабря. С 15 декабря «Руку Бога» можно будет посмотреть и на Netflix.