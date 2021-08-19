Для участницы Pussy Riot Люси Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу»

Прокуратура запросила для участницы Pussy Riot Люси Штейн два года ограничения свободы после обвинения по «санитарному делу». Об этом девушка рассказала в твиттере.

Заседание по делу Штейн состоится 25 августа, в 14.00, в Преображенском суде Москвы. На нем рассмотрят предположительное участие активистки в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм перед акцией в поддержку Алексея Навального.

Акция состоялась 23 января 2021 года. В этот день по всей России прошла серия протестов, сопровождавшаяся массовыми задержаниями участников. Сторонников Навального после этого обвинили в призывах к нарушению коронавирусных ограничений.

Обвинения по статье 236 УК РФ уже предъявили Олегу Навальному, Любови Соболь, Кире Ярмыш, Олегу Степанову, Николаю Ляскину, Анастасии Васильевой, Константину Янкаускасу, Дмитрию Барановскому и Марии Алехиной.