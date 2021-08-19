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Мем дня: кот, который уснул в английском парке миниатюр

Виктория Шанина
Сегодня в 20:25

Пользователь Reddit с ником haIf_sour опубликовал фотографию кота, который уснул посреди английского парка миниатюр Babbakomb. Издалека он выглядит как гигантский кот, захвативший улицу Royal Crescent в городе Бат, и неизбежно стал главным мемом во всех соцсетях.

Пользователи начали искать аналогии в кино, сериалах и искусстве. Одной из ассоциаций стали работы японского художника.

«Это напомнило мне об одном японском художнике, который рисует мир, в котором люди живут с более крупными животными. Это очень трогательно»
«Это напомнило мне вступительную часть „The Goodies“»

Многие вспомнили выпуск комедийного шоу 1970-х годов, где огромный CGI-котенок разрушал небоскребы.

Теперь весь твиттер уверен: пушистый захватчик существует.

«Быть гигантским пушистым монстром, атакующим город, выматывает. Никогда не забывайте делать перерывы на сон»
«Коты планируют захватить власть, а я, в свою очередь, приветствую наших кошачьих повелителей»

Кот стал настолько популярным, что один из пользователей Reddit объявил о начале фотошоп-баттла. Так, в сети появились снимки с животным, уменьшенным до привычных размеров, новыми персонажами и локациями.

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Как оказалось, домашние животные — частые гости в локациях парка Babbacombe. Авторы официального инстаграм-аккаунта деревни миниатюр уже давно публикуют котов, собак и даже уток в уменьшенных британских декорациях.

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