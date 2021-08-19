Мем дня: кот, который уснул в английском парке миниатюр

Пользователь Reddit с ником haIf_sour опубликовал фотографию кота, который уснул посреди английского парка миниатюр Babbakomb. Издалека он выглядит как гигантский кот, захвативший улицу Royal Crescent в городе Бат, и неизбежно стал главным мемом во всех соцсетях.

Пользователи начали искать аналогии в кино, сериалах и искусстве. Одной из ассоциаций стали работы японского художника.