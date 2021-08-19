Мем дня: кот, который уснул в английском парке миниатюр

Пользователь Reddit с ником haIf_sour опубликовал фотографию кота, который уснул посреди английского парка миниатюр Babbakomb. Издалека он выглядит как гигантский кот, захвативший улицу Royal Crescent в городе Бат, и неизбежно стал главным мемом во всех соцсетях.
Пользователи начали искать аналогии в кино, сериалах и искусстве. Одной из ассоциаций стали работы японского художника.
Многие вспомнили выпуск комедийного шоу 1970-х годов, где огромный CGI-котенок разрушал небоскребы.
Теперь весь твиттер уверен: пушистый захватчик существует.
Кот стал настолько популярным, что один из пользователей Reddit объявил о начале фотошоп-баттла. Так, в сети появились снимки с животным, уменьшенным до привычных размеров, новыми персонажами и локациями.
Как оказалось, домашние животные — частые гости в локациях парка Babbacombe. Авторы официального инстаграм-аккаунта деревни миниатюр уже давно публикуют котов, собак и даже уток в уменьшенных британских декорациях.