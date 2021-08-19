Николь Кидман освободили от карантина в Гонконге ради съемок. В соцсетях начался бунт

Австралийской актрисе Николь Кидман разрешили заехать в Гонконг без двухнедельного карантина для участия в съемках сериала. Местных жителей возмутило такое исключение, ведь власти региона ввели более суровые ограничения для туристов. Рассказываем, что произошло.

На данный момент в Гонконге действуют одни из самых строгих мер по борьбе с коронавирусом в мире для всех без исключения: от журналистов до олимпийских спортсменов. Многие туристы обязаны проводить в отелях обязательный карантин сроком до 21 дня, включая тех, кто прошел вакцинацию.

В ночь с 18 на 19 августа правительство административного округа Китая включило 16 государств в список стран высокого риска. В их числе оказались США, Испания и Франция. Приезжие из перечисленных стран смогут попасть в Гонконг только при наличии сертификата о прививке и после проведенного карантина.

Ограничения привели к тому, что многие жители не могут навестить родственников или выехать за границу уже практически два года. Путешественники, которые планировали отпуск в Гонконге или странах повышенного риска, экстренно пытаются вернуть деньги за бронирование отелей и билеты на самолет.

Австралия была переведена в категорию стран среднего риска, значит, вакцинированные, приехав, должны провести в карантине 14 дней. Въезд Кидман не был засекречен, но афишировать ее присутствие не стали. Согласно официальному заявлению, они «предоставили иностранным зарубежным кинематографистам разрешение пропустить карантин с целью выполнения определенной профессиональной работы».

Николь Кидман приехала из Сиднея для съемок телесериала «The Expats» стрим-сервиса Amazon Prime. По информации китайского новостного агентства HK01, актриса была замечена в Гонконге во время шопинга и съемок.

Такое исключение стало резким контрастом с правилами въезда даже для местных жителей. Пользователи соцсетей начали активно критиковать решение правительства.