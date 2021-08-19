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Николь Кидман освободили от карантина в Гонконге ради съемок. В соцсетях начался бунт

Виктория Шанина
Сегодня в 18:30

Австралийской актрисе Николь Кидман разрешили заехать в Гонконг без двухнедельного карантина для участия в съемках сериала. Местных жителей возмутило такое исключение, ведь власти региона ввели более суровые ограничения для туристов. Рассказываем, что произошло.

На данный момент в Гонконге действуют одни из самых строгих мер по борьбе с коронавирусом в мире для всех без исключения: от журналистов до олимпийских спортсменов. Многие туристы обязаны проводить в отелях обязательный карантин сроком до 21 дня, включая тех, кто прошел вакцинацию.

В ночь с 18 на 19 августа правительство административного округа Китая включило 16 государств в список стран высокого риска. В их числе оказались США, Испания и Франция. Приезжие из перечисленных стран смогут попасть в Гонконг только при наличии сертификата о прививке и после проведенного карантина.

Ограничения привели к тому, что многие жители не могут навестить родственников или выехать за границу уже практически два года. Путешественники, которые планировали отпуск в Гонконге или странах повышенного риска, экстренно пытаются вернуть деньги за бронирование отелей и билеты на самолет.

Австралия была переведена в категорию стран среднего риска, значит, вакцинированные, приехав, должны провести в карантине 14 дней. Въезд Кидман не был засекречен, но афишировать ее присутствие не стали. Согласно официальному заявлению, они «предоставили иностранным зарубежным кинематографистам разрешение пропустить карантин с целью выполнения определенной профессиональной работы».

Николь Кидман приехала из Сиднея для съемок телесериала «The Expats» стрим-сервиса Amazon Prime. По информации китайского новостного агентства HK01, актриса была замечена в Гонконге во время шопинга и съемок.

Такое исключение стало резким контрастом с правилами въезда даже для местных жителей. Пользователи соцсетей начали активно критиковать решение правительства.

«Итак, у нас есть жители Гонконга, которые не могут вернуться, если не будут вакцинированы (и даже после 2–3 недель карантина), но Николь Кидман может просто приехать вот так? Это отвратительно!»
«Я не смогу увидеть мужа до октября, а Николь Кидман может прилететь в Гонконг без ограничений. Круто, круто, круто»
«Обычно мне было бы наплевать на Николь Кидман, но то, что ее привезли на частном самолете и повели по магазинам в тот же день, когда студентов Университета Гонконга потащили в суд из‑за сочувствия нападавшим на полицейских, ввело меня в ступор»

В Австралии тем временем зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом из‑за вспышки штамма «Дельта». 19 августа в стране выявили 754 случая заражения, предыдущий максимум (738 случаев) держался с 5 августа 2020 года. Власти закупили в Польше 500 тыс. доз вакцины Pfizer и призывают население экстренно вакцинироваться.

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