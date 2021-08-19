В Биробиджане мужчина торопился в командировку и оставил на улице чемодан с 15 млн рублей

В Биробиджане местный житель забыл на улице чемодан с 15 млн рублей, торопясь в командировку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Еврейской автономной области.

По данным ведомства, чемодан стоял в одном из дворов без присмотра несколько часов и вызвал подозрение у полицейских. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, было решено вскрыть чемодан. Внутри оперативники обнаружили личные вещи, планшет, а также 15 млн рублей наличными в пятитысячных купюрах.

Вскоре владельца чемодана установили. Мужчина рассказал, что торопился в командировку, вышел из подъезда с чемоданом и поставил его у машины. Отвлекшись на звонок телефона, он про него забыл и уехал.

Когда бизнесмен обнаружил пропажу, то сразу же позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним полицейских.

Супругов пригласили в отделение МВД и вручили потерянный чемодан с деньгами.