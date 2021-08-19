Нина Церетилова из Дагестана заявила о нападении бывшего мужа во время ее попытки увидеться с детьми

Жительница Дагестана Нина Церетилова, у которой бывший муж отобрал троих детей несмотря на решение суда об ограничении его в родительских правах, рассказала в инстаграме, что мужчина и его родители избили ее.

«Только что на меня напали на улице Островского, 108, Церетилов Магомед и его родители. Напал сначала он, скинув меня с лестницы, а потом меня пинали его родители и избили», — сказала она.

По словам Церетиловой, у бывшего мужа коронавирус, и она приехала к нему вместе с врачами, чтобы сделать детям ПЦР-тест. Соседка, которая видела нападение, заявила, что девушка якобы сама напала на родственников.

В конце июля Церетилова не смогла забрать троих детей у бывшего мужа, несмотря на решение Верховного суда Дагестана. Правозащитница Светлана Анохина рассказывала, что полиция никак не реагировала на агрессивно настроенных защитников бывшего мужа, которые матерились и угрожали физическим насилием. Один из судебных приставов ударил Нину по рукам, когда она обнимала дочь.

За бывшего мужа Магомеда Церетилова Нину засватали в 14-летнем возрасте, а свадьбу сыграли, когда она закончила 10-й класс. В браке супруг, по словам женщины, неоднократно избивал ее, даже беременную, и нигде не работал. Из‑за постоянных побоев Церетилова в 2012 году развелась с ним.

Мужчина не платил алименты, и в 2020 году девушка решила определить окончательное место жительства детей. Суд проанализировал соцсети Церетиловой и решил, что она «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери». Поэтому детей передали отцу.

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана отменил решение нижестоящего суда и постановил вернуть детей матери. Однако фактически ей удалось вернуть только старшего сына, остальные двое детей остались у родственников мужа.

В июле суд ограничил Магомеда Церетилова в родительских правах. На следующий день Церетилова сообщила, что ее сына похитили. Сейчас все трое детей снова находятся у отца.