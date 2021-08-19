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Из России временно запретят вывозить дельфинов, китов и морских свиней

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Из России на полгода запретят вывозить дельфинов, китов и морских свиней в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Правительство уже подписало соответствующее постановление и скоро о нем объявит. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В пресс-службе кабмина уточнили, что для постоянного запрета нужно решение ЕАЭС, этот вопрос еще будет обсуждаться. Основная задача ограничений — защитить морских млекопитающих от их эксплуатации в сфере развлечений за пределами страны. К примеру, в Китае, где на животных большой спрос в океанариумах и дельфинариях.

По мнению главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, нужно идти дальше и запрещать любой вылов морских животных для культурно-развлекательных целей.

«У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам», — отметил он.

Зампред комитета по экологии Михаил Старшинов добавил, что для эффективности инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами. Чтобы «коррективы» в решения федеральных властей не внесли недобросовестные чиновники или бизнесмены, за ситуацией пообещали следить депутаты с профильными ведомствами.

На проблему жестокого обращения с морскими животными обратили внимание в 2018 году. Тогда несколько компаний организовали в бухте Средняя Приморского края «китовую тюрьму», где заперли косаток и белух. Их планировали продать в китайские океанариумы за 19 млн долларов.

Сперва на ситуацию обратили внимание зоозащитники, затем —прокуратура и СК, который завел два уголовных дела о незаконной добыче морских животных и жестоком обращении с ними. К ноябрю 2019-го всех белух выпустили, а Владимир Путин поручил усовершенствовать законодательство в этой сфере.

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