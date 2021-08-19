СМИ: МВД предложило упростить процедуру техосмотра и не проверять, например, наличие аптечки

Министерство внутренних дел России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей и отменить ряд обязательных проверок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

В МВД считают, что можно больше не проверять:

коррозию элементов тормозной системы;

наличие повреждений тормозных трубопроводов;

способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;

уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлоп;

подтеки масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора;

наличие мест для установки госрегзнаков;

трещины на ветровом стекле с водительской стороны.

В ведомстве считают, что эти изменения сократят время технического осмотра и снизят финансовую нагрузку на операторов проверок, так как они смогут не закупать часть диагностического оборудования.

На сегодняшний день предложения МВД обсуждаются с профессиональным сообществом, конкретного документа пока нет.

В начале лета глава ГИБДД Михаил Черников предложил отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которые не используются в перевозках пассажиров и грузов. Законопроект уже направлен в правительство, однако решений по нему пока нет.