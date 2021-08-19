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Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу. Он провел 10 суток в спецприемнике из‑за шутки про русских

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

Стендапер Идрак Мирзализаде вышел из московского СИЗО, где провел 10 суток административного ареста из‑за шутки, в которой усмотрели оскорбление русских. Видео освобождения комика опубликовали «Медиазона» и Mash.

Мирзализаде встречали его друзья и коллеги. Стендапер Артур Чапарян сказал, что рад освобождению товарища. На вопрос журналистов, что он испытывал в эти 10 дней разлуки, он заявил: «Испытывал тоску. Напишите это в газете».

Сам Идрак от общения с журналистами отказался.

9 августа Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, которую он произнес в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья. И привел несколько примеров, когда об иностранце судят исключительно по его фамилии.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова, вырезанные из контекста, обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес Мирзализаде стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

Коллеги Мирзализаде запустили кампанию «Идрак не враг» в его защиту. Они записали видео, где объяснили, почему юмор — не преступление, а сажать за шутки — опасный прецедент. 18 августа в клубе 1930 Moscow прошел большой концерт в поддержку арестованного стендапера. «Афиша Daily» спросила у других комиков, как они чувствуют себя теперь и опасаются ли российского правосудия (спойлер: все очень грустно).

Стендап-комики всегда затрагивали остросоциальные и противоречивые вопросы. Ведь юмор — один из способов отрефлексировать проблему. Вот пять примеров от корифеев жанра, которые показывают, что вырванная из контекста шутка — не преступление.

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