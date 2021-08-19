«Роскомсвобода» подала коллективный иск к РКН из‑за замедления Twitter

Юристы «Роскомсвободы» подали коллективный иск к Роскомнадзору из‑за замедления Twitter. Об этом сообщается на сайте портала.

В заявлении сказано, что жалоба идет от 23 пользователей, которые присоединились к компании «Битва за Twitter». Они требуют признать действия РКН незаконными и обязать ведомство прекратить замедление социальной сети, которое нарушает права пользователей и лишает их сетевого инструмента.

Глава юридической практики Саркис Дарбинян поясняет, что данный иск отличается от предыдущих жалоб об ограничении доступа к информации. По его словам, замедление происходит при помощи ТСПУ (программно-аппаратного комплекса, позволяющего ограничивать доступ к информации), которым управляет РКН, что делает действия ведомства непрозрачными.

Жалобу зарегистрировали 17 августа и уже назначили судью.

«Наши юристы намерены дойти до высших судебных инстанций России и, в случае необходимости, до Европейского суда по правам человека», — отмечается в заявлении.

В марте Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter из‑за неудаления противоправного контента. По словам ведомства, с 2017 года они направили руководству Twitter более 28 тыс. жалоб на незаконные материалы, но их все проигнорировали. В мае РКН решил замедлять соцсеть только на мобильных устройствах, после того как Twitter удалил 91% противоправной информации.

В апреле Twitter получил три штрафа общей суммой в 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в незаконных акциях. Его признали виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»).