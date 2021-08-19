В России выявили 21 058 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 058 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 144 заражения превосходит вчерашний показатель.

Москва вновь выбилась в лидеры по количеству новых случаев — 2142 (на 552 больше, чем вчера). Следом идут Московская, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.