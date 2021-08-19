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В России выявили 21 058 новых случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:04

В России за последние сутки выявили 21 058 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 144 заражения превосходит вчерашний показатель.

Москва вновь выбилась в лидеры по количеству новых случаев — 2142 (на 552 больше, чем вчера). Следом идут Московская, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 684 531. За последние сутки выздоровели 24 017 человек, за все время — 5 963 054. За сутки умер 791 человек, за весь период — 173 700.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 208,4 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36,7 млн), на втором — Индия (32,2 млн), на третьем — Бразилия (20,3 млн).

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