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За сутки московские полицейские пришли к 220 людям в связи с утечкой данных с сайтов Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

В Москве чуть более чем за сутки полиция пришла к 220 людям, чьи личные данные оказались в базах, слитых с сайтов «Умного голосования» и «Свободу Навальному!». Об этом пишет «ОВД-инфо».

Правозащитный проект приводит несколько анонимных рассказов тех, к кому пришли силовики. Правоохранители спрашивают их о связях с ФБК* и просят написать заявление о краже личных данных.

Один из собеседников сказал, что не регистрировался на сайте «Умного голосования». Другая отметила, что изначально полицейский заявил об утечке личных данных ее дочери с портала «Госуслуги». Ранее некоторые пользователи отмечали, что их личная информация из слитых баз соответствует данным на «Госуслугах» — к примеру, указан тот же номер телефона (которого на других ресурсах нет) или в фамилии допущена та же ошибка.

В апреле в открытом доступе появилась база электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Позднее в сети оказались и личные данные сторонников оппозиционера: телефоны, имена, адреса и места работы. Людям из списков начали приходить письма от злоумышленников — в них содержались угрозы деанонимизации, об их связях с проектами Навального угрожали рассказать работодателям.

В июне и июле в интернете появлялись сообщения об утечке личных данных с сайта «Умного голосования». В первом случае данные пытались продать на одном из форумов, во втором — список с имейл-адресами появился на анонимном имиджборде «Двач».

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан в России экстремистской организацией и запрещен.

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