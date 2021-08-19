Энтони Маки сыграет главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку

Актер Энтони Маки, сыгравший Сокола в фильмах киновселенной Marvel, исполнит главную роль в четвертом фильме про Капитана Америку. Об этом сообщает Deadline.

Глава студии Кевин Файги не раскрывает детали сделки и название киноленты. Пока неизвестно, появится ли в фильме Себастиан Стэн в роли Баки Барнса, а также Крис Эванс — Стив Роджерс, который был Капитаном Америкой, но в финале четвертых «Мстителей» передал свой щит Соколу.

Сценарий к новому фильму напишет создатель сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и штатный сценарист шоу Далан Муссон. Кто станет режиссером, пока неизвестно.

В марте Marvel представил первого Капитана Америку — ЛГБТ-персону. Это персонаж по имени Аарон Фишер, который помогает тем, кто ежедневно сталкивается с бытовыми проблемами. Фишер стал героем мини-серии комиксов, которая начала выходить в июне.