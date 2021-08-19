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Вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:32

В центре имени Гамалеи Минздрава России модифицировали «Спутник V» специально под штамм «дельта». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу учреждения, академика РАН Александра Гинцбурга.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности „дельта“-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов) против „дельта“-штамма, априори никто сказать не может», — отметил он.

По словам Гинцбурга, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости связаны с доминированием «дельты». Он добавил, что возможно, в будущем появятся и другие мутации, но об их опасности говорить пока рано.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в июне в России выросла смертность на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По ее словам, причиной роста стал резкий подъем заболеваемости, вызванный распространением нового штамма.

В конце мая в России было обнаружено 14 официально подтвержденных случаев заражения штаммом «дельта». В середине июня Сергей Собянин отметил, что 89,3% заболевших в Москве инфицированы именно этим вариантом вируса.

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